Курс доллара еще немного снизился

При этом мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 марта.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,48 (-0,14), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419-420,5 тенге, евро – 505,5-508 тенге, рос. рубль - 5,67-5,73 тенге.

При этом мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 марта.

Так, апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,94%, составив $64,43 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,99% — до $67,40 за баррель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!