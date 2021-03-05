Казахстан занял шестое место в рейтинге стран с самым дешевым интернетом

На сегодняшний день охват населения Казахстана интернетом составляет 99%.

Казахстан вошел в ТОП-10 стран мира с самым дешевым мобильным интернетом, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Ranking.kz, к началу 2021 года в Казахстане насчитывалось 16 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету.

За последние пять лет показатель растет в среднем на 7,8% в год. Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, составило 85 единиц на 100 жителей страны, что является лучшим значением за все время.

В свою очередь, число абонентов фиксированного интернета в стране увеличилось на 5,1% за год, до 2,6 млн абонентов. Таким образом, наблюдается значительный рост количества пользователей сети Интернет во всех сегментах. На сегодняшний день охват населения Казахстана интернетом составляет 99%.

При таком высоком уровне интернетизации тарифы на мобильный интернет в РК относительно невысоки.

В мировом рейтинге Казахстан входит в ТОП-10 стран с самым дешевым интернетом. Так, в 2020 году страна заняла 6-е место в мире, обойдя почти все развитые страны. За 1 гигабайт интернета в стране платят в среднем 0,46 долларов.

Всего в рейтинге исследовали цены 228 стран.

В целом стоимость доступа к интернету прямо пропорциональна масштабам (площади) страны. То есть чем больше географическая протяженность страны, тем дороже обходится обеспечение покрытия всей территории, и, соответственно, тем выше должна быть стоимость интернета для пользователей. В случае нашей страны дела обстоят иначе: при такой огромной площади страны инвестиции весьма значительны, однако конечная цена для абонентов — низкая. Оборудование, которое используется при строительстве сети, производится за рубежом, и это означает, что с каждой девальвацией казахстанской валюты оно становится еще дороже для телеком-индустрии.

В 2020 году в сферу информации и связи направили наибольший объем инвестиций за все время: 140,9 млрд тг — на 37,2% больше по сравнению с 2019 годом.

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