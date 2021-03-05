Разработать долгосрочную политику в сфере тарифообразования просят депутаты

Серьезной проблемой развития электроэнергетики является также действующее тарифное регулирование.

Рассмотреть возможность создания единого отраслевого регулятора в сфере электроэнергетики попросил депутат Мажилиса Парламента РК Дюсенбай Турганов на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Энергетическая система Казахстана уже сейчас испытывает дефицит маневренных мощностей, балансирующих энергосистему в периоды максимумов и минимумов. Более трети основного генерирующего оборудования электростанций исчерпали свой парковый ресурс, - отметил Дюсенбай Турганов, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

Было отмечено, что в среднем по стране изношенность электрических сетей - более 60%, а тепловых - 50%.

С каждым годом увеличивается количество бесхозяйных сетей, а также сетей, непереданных с баланса местных исполнительных органов на баланс эксплуатирующим организациям. Помимо этого, в данное время принят новый Экологический кодекс, требующий проведения дорогостоящих экологических мероприятий. Растущие показатели технической изношенности производственных активов вызывают необходимость немедленного принятия неотложных мер.

Отсутствие комплексной программы развития электроэнергетической отрасли, которая должна быть направлена на решение проблемных вопросов, уже приводит к таким ситуациям, которые произошли 10 января текущего года в Атырауской области, когда из-за аварийного отключения ЛЭП 220кВ ряд районов области и город Атырау остались без электроэнергии.

Данная авария произошла из-за слабой связи западного региона РК по ВЛ-220кВ с энергосистемой Российской Федерации и отсутствием связи энергосистемы западного региона с Единой энергосистемой.

Серьезной проблемой развития электроэнергетики является также действующее тарифное регулирование. На сегодняшний день для одной и той же электростанции тарифы на электрическую энергию устанавливаются Министерством энергетики, а тарифы на тепловую энергию утверждаются Министерством национальной экономики. Для энергопроизводящих организаций, вырабатывающих одновременно электрическую и тепловую энергию, это означает наличие двух государственных регуляторов в области тарифообразования для одного субъекта. Более того посредством принятия Экологического кодекса и иных изменений законодательства, регулирование энергетической отрасли опосредованно осуществляет и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. Отсутствие единого отраслевого регулятора формирует противоречивую государственную политику в сфере электроэнергетики, приводит к упадку отрасли и не отвечает реальному положению дел, - добавил Дюсенбай Турганов.

В связи с этим депутат предложил:

1. разработать Национальный проект развития электроэнергетической отрасли, для решения неотложных вопросов с целью улучшения ситуации в электроэнергетике и ее дальнейшего динамичного развития.

2. разработать долгосрочную государственную политику в сфере тарифообразования.

Полностью пересмотреть и обновить политику тарифообразования в сфере электро- и теплоэнергии с целью создания «стимулирующих» методов тарифообразования, обеспечения его прозрачности и создания условий рентабельной и безубыточной деятельности для энергопроизводящих, энергопередающих и энергоснабжающих организаций;

3. рассмотреть возможность создания единого отраслевого регулятора в сфере электроэнергетики;

4. рассмотреть возможность государственного регулирования стоимости угля, газа и тарифов на транспортировку топлива, а также механизмов, стимулирующих энергопроизводящие организации внедрять наилучшие доступные технологии.

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