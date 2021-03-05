Новый праздничный день появится в Казахстане

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Подготовлен проект постановления Правительства РК.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подготовило проект постановления Правительства РК, которым вносится дополнение в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, передает zakon.kz.
Так, перечень праздничных дат в Республике Казахстан будет дополнен пунктом:
5-1. День работников в сфере государственных услуг – 15 апреля.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 марта 2021 года.
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