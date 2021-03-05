Коррупция на урановых месторождениях. Чиновник осужден в Жамбылской области

Он причинил ущерб государству в размере более 50 млн тенге.

В Таразе к 3,5 годам осужден бывший чиновник, который причинил ущерб более 50 млн тенге. Об этом на брифинге сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями путем подписания актов приемки выполненных работ за фактически невыполненные работы по объекту "Восстановление ограждения и установка предупредительных знаков на рекультивированных объектах урановых месторождений в Мойынкумском и Кордайском районах Жамбылской области", тем самым причинил ущерб государству на сумму 50 822 236 тенге, - сообщил Бигайдаров.

Он добавил, что 3 марта приговором суда № 2 Тараза бывший заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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