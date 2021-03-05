Ряд дел расследует Антикор по коррупции при строительстве дорог

Данная сфера находится на особом контроле и мониторинге.

Наличие откатов, экономия денег на стройматериалах и другие факторы влияют на качество дорог в нашей стране, сказал на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Уже расследуется ряд дел в сфере строительства. Данная сфера на особом контроле и мониторинге... В целом анализ показал, что здесь коррупционные риски связаны с госзакупками при определении поставщика услуг, завышении стоимости проекта, а также при разработке ПСД, наличия откатов чиновников, экономии средств на строительные материалы, что в последствии влияет на качество покрытия дорог нашей республики, — сообщил Бигайдаров.

Так, в прошлом году в Мангистауской области было окончено досудебное расследование в отношении бывшего директора областного филиала «Казавтожол» и его заместителя по факту злоупотребления должностных полномочий, мошенничества, получения взяток за общее покровительство, в попустительстве подрядных организаций при строительстве дорог.

Следователь добавил, что 4 марта приговором суда они оба осуждены к 6 годам лишения свободы.

Коррупционные риски присутствуют и при проведении процедур госзакупок, так как общественный контроль не всегда обеспечивается и не на каждой государственной закупке.

Наряду с этим существуют ряд проблем при приеме объектов в эксплуатацию, контроля за ходом строительства и ответственность за нарушения. В ходе надзора строительством на всех трех этапах проверочные процедуры осуществляются заинтересованными сторонами, что увеличивает риски для коррупции. В целом для усиления технадзора и хода строительства необходимо обеспечение участие общественности и сотрудников соответствующих подразделений, — считает Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!