Санврачи обратились к казахстанцам

Приложение zakon.kz
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Придерживайтесь правил.
Казахстанцам санитарные врачи дали ряд рекомендаций перед праздником 8 Марта, сообщает zakon.kz.
В праздничные и выходные дни в преддверии Международного женского дня 8 Марта действуют все ограничительные меры согласно Постановлению главного государственного санитарного врача РК и главных государственных санитарных врачей территорий, - отметили в Минздраве.
Призываем население страны помнить о важных правилах, которые защитят вас, ваших близких и окружающих от коронавирусной инфекции:
- не посещать места массового скопления людей;
- не проводить и не посещать коллективные мероприятия;
- не допускать переохлаждения организма;
- соблюдать социальную дистанцию в общественных местах;
- соблюдать масочный режим;
- как можно чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком;
- при появлении температуры или признаков недомогания - немедленно обратиться за медицинской помощью;
- регулярно проветривать помещения;
- ежедневно проводить дома влажную уборку.
Кроме того, нельзя забывать и об опасности пищевых отравлений и острых кишечных инфекций после обильных застолий.
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