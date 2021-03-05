Санврачи обратились к казахстанцам

Придерживайтесь правил.

Казахстанцам санитарные врачи дали ряд рекомендаций перед праздником 8 Марта, сообщает zakon.kz.

В праздничные и выходные дни в преддверии Международного женского дня 8 Марта действуют все ограничительные меры согласно Постановлению главного государственного санитарного врача РК и главных государственных санитарных врачей территорий, - отметили в Минздраве.

Призываем население страны помнить о важных правилах, которые защитят вас, ваших близких и окружающих от коронавирусной инфекции:

- не посещать места массового скопления людей;

- не проводить и не посещать коллективные мероприятия;

- не допускать переохлаждения организма;

- соблюдать социальную дистанцию в общественных местах;

- соблюдать масочный режим;

- как можно чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком;

- при появлении температуры или признаков недомогания - немедленно обратиться за медицинской помощью;

- регулярно проветривать помещения;

- ежедневно проводить дома влажную уборку.

Кроме того, нельзя забывать и об опасности пищевых отравлений и острых кишечных инфекций после обильных застолий.

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