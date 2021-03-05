Уроженец Казахстана живет с пулей в глазу более 17 лет

Пуля в голове жить не мешала, и хирурги не настаивали на операции.

Москвич пожаловался врачам на пулю в глазу, с которой он живет больше 17 лет. Об этом пишет Mash, передает zakon.kz.

По информации Telegram-канала, Алексей Алферов родился в Казахстане, а студенческие годы провел уже в Москве. В 2003 году он зашел в комнату соседа по общежитию - Евгению, который разбирал пневматический пистолет.

Он случайно спустил курок. Пуля попала Алексею прямо в глазницу. Студент не стал рассказывать об этом инциденте полицейским.

Сейчас Алексею уже 35 лет, он живет в частном доме в Новой Москве. Пуля в голове жить не мешала, и хирурги не настаивали на операции. Но пришло время расстаться со снарядом - он мешает сделать МРТ.

Пока мужчина готовится к операции, сотрудники полиции начали проверку.

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