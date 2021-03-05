В компании "Almaty CPS" прокомментировали требования торговцев рынка "Рахат"

Сейчас идет суд по заявлению руководства рынка - ТОО "ТКМ".

По словам представителя компании Нурбека Бекбау, землю для строительства мебельной фабрики ТОО "Almaty CPS" получила в аренду на абсолютно законных основаниях, а требования владельцев рынка "Рахат" об отмене постановлений акимата и решений суда ни что иное как провокация и манипулирование торговцами рынка.

А по поводу людей, переживающих за свои рабочие места, хочу сказать, что ТОО "Almaty CPS" является социально ответственной компанией. Если есть запрос мы готовы совместно с местными исполнительными органами обучить и трудоустроить людей, оставшихся без работы. Более того, мы считаем, что в таком красивом городе как Алматы должны быть цивилизованные условия труда и готовы внести изменения в проект, предусмотрев отдельные коммерческие помещения для предпринимателей рынка "Рахат" с обеспечением всех социально-бытовых условий.

В Алматы была принята программа модернизации рынков. Это было сделано по поручению Елбасы. Мы воодушевились этим и подготовили свои предложения. Мы хотим создать производство с цивилизованными рабочими местами и прозрачными налогами. Печально, что уже два года, имея на руках утвержденный проект и деньги, обиваем пороги госорганов. Нам даже эскиз не согласовывают. Это недоработка со стороны чиновников. Мы могли бы уже запустить производство. У людей была бы работа и платились налоги в бюджет.

Кстати, насколько я знаю, компания "Рахат" и не собиралась модернизировать рынок. Кто им мешал создать нормальные условия для торговли и обеспечить прозрачность финансовых потоков? Вместо этого руководство "Рахат" искусственно создает проблемы.

В целом, за все 20 лет эксплуатации городской земли данная компания не сделала ничего. Посмотрите сами, в каких условиях приходится работать людям. Это сложно даже рынком назвать. Просто поставили контейнеры и берут аренду. Полная антисанитария и пренебрежение нормами безопасности. Элементарно нет нормальных туалетов. Зимой непонятно как обогревается, создавая пожароопасную ситуацию и риск для жизни людей. Это просто издевательство над продавцами и покупателями. Разве это допустимо в 21 веке в таком городе как Алматы?

Кстати, прежний договор аренды с рынком был расторгнут еще в 2018 году. Тем не менее, руководство рынка все это время продолжает незаконно собирать с продавцов арендную плату. При этом, по имеющейся у нас информации, налоги нормально не платятся. Вот конкретные факты. За последние 16 месяцев арендаторы заплатили 120 млн тенге, а налогов выплачено в бюджет всего 1 млн тенге. Президент страны Касым-Жомарт Кемелович Токаев прямо поручил бороться с теневой экономикой, а здесь налицо ее процветание и незаконная предпринимательская деятельность. Я считаю, руководство рынка должно отчитаться по этим деньгам, а также обращаюсь в соответствующие органы с требованием дать правовую оценку такой деятельности. Алматинцы должны понимать, что пока кто-то незаконно обогащается абсолютно диким способом, бюджет недополучает миллионы тенге.

Сейчас идет суд по заявлению руководства рынка - ТОО "ТКМ". До этого суд дважды отклонил их иски и подтвердил законность выделения нам земли. Мы живем в правовом государстве и будем подчиняться решению суда.

В 2019 году мы обратились с заявлением в акимат Алматы о выделении земельного участка под инвестиционный проект "Строительство мебельной фабрики". Мы сами выбрали этот участок, потому что в отличие от промзоны он удобен для такого проекта с точки зрения транспортной доступности для работников. Ведь на предприятии планируется трудоустройство большого количества горожан. Как они будут добираться до промзоны? Туда даже автобусы не ходят. Это же не производство арматуры или каких-то железобетонных конструкций, - заявил Бекбау.

Более того, все алматинцы могли видеть, что на этом участке полный бардак, стоят какие-то железные халабуды и полная антисанитария. Решением земельной комиссии нам был выделен земельный участок в аренду сроком на 4 года и 11 месяцев, то есть это не один человек решал, а целая комиссия. Наш инвестпроект был детально рассмотрен и просчитан на всех уровнях. Это современное, технологичное производство, которое будет давать конкурентоспособный продукт. Наша компания планирует инвестировать более 3 млрд тенге и создать 490 постоянных рабочих мест. Ежегодно мы планируем платить в бюджет в виде налогов порядка 55 млн тенге, - заявил Бекбау.

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