Мамин провел заседание Инвестштаба

Формирование нового инвестиционного цикла является ключевым условием для восстановления деловой активности и дальнейшего качественного роста экономики.

На заседании Инвестиционного штаба под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены новые подходы по управлению инвестициями, которые были презентованы в рамках Высшего Совета по реформам при Президенте, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев отметил, что в Национальном плане развития Казахстана до 2025 года, а также предвыборной программе партии "Nur Otan" поставлена цель по доведению объема инвестиций в основной капитал в 2025 году до 30% к ВВП, прямых иностранных инвестиций – до $30 млрд.

Для достижения данных целевых показателей будут реализованы системные меры по таргетированному и проактивному привлечению инвестиций. Приоритетными секторами для привлечения инвестиций определены агропромышленный комплекс, туризм, инфраструктура, машиностроение, фармацевтика, ГМК, нефтехимия, IT, образование и другие отрасли с высоким уровнем добавленной стоимости.

Показатели целевых объемов инвестиций декомпозированы по отраслям, государственным органам и акиматам регионов с разбивкой по годам.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди доложил о формировании пула из свыше 1600 проектов на сумму 32,4 трлн тенге.

В рамках реализации новых подходов по интенсификации притока прямых иностранных инвестиций разработаны и приняты трехлетние Страновые программы для загранучреждений МИД РК. Каждая программа отражает таргетируемые отрасли и компании определенной страны с учетом специфики структуры ее экономики.

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров отметил, что в течение пяти лет в сфере АПК планируется реализовать около 400 инвестпроектов на общую сумму 4,1 трлн тенге. Это позволит к 2025 году увеличить объем валовой сельскохозяйственной продукции в 1,3 раза, а экспорт – в 2 раза.

При этом к 2023 году будет обеспечено насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией по основным социально-значимым продовольственным товарам.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек доложил, что в текущем году в регион планируется привлечь не менее 810 млрд тг инвестиций в таких отраслях, как машиностроение, металлургия и ГМК. До конца года будут завершены 14 проектов на сумму 282,2 млрд тг с созданием более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов отметил, что в предстоящие пять лет в регионе планируется реализовать 59 проектов на сумму более 1,6 трлн тенге в таких отраслях, как машиностроение, сельское хозяйство, возобновляемая энергетика, здравоохранение и др.

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам – Управляющий Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) Кайрат Келимбетов доложил, что новый алгоритм работы с иностранными и отечественными инвесторами предусматривает детальную верификацию МФЦА и АО "НК "Kazakh Invest" всех инвестиционных проектов.

Для повышения эффективности взаимодействия с инвесторами будет создана специальная переговорная команда "Task Force" из экспертов подразделения МФЦА "Business Connect" и АО "НК "Kazakh Invest".

Кроме того, расширится участие в работе по привлечению инвестиций субъектов квазигосударственного сектора – АО "ФНБ "Самрұқ-Қазына" и АО "НУХ "Байтерек".

Формирование нового инвестиционного цикла является ключевым условием для восстановления деловой активности и дальнейшего качественного роста экономики, — сказал А. Мамин.

Ключевым центром принятия решений по заключению Стратегических инвестиционных соглашений станет Инвестиционный штаб. По итогам работы Правительством на ежегодной основе будет формироваться Национальный доклад по инвестициям.

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