Как защитить бизнес в Жамбылской области

По установленным нарушениям и недостаткам выработаны рекомендации по их устранению.

4 марта 2021 года в Центре правового мониторинга при прокуратуре области состоялось заседание Экспертного совета по защите бизнеса с участием акима области Сапарбаева Б.М., руководства Палаты предпринимателей, а также приглашенных экспертов из числа ассоциаций предпринимателей.

С учетом актуальности вопросов господдержки бизнеса в карантинный период и аграрной направленности региона рассмотрены результаты анализа состояния законности при выдаче грантов по программе "Дорожная карта бизнеса - 2025", а также при обеспечении аграриев льготным топливом в посевные периоды.

По итогам совещания, по установленным нарушениям и недостаткам выработаны рекомендации по их устранению.

Для принятия оперативных мер по обращениям предпринимателей и обеспечения законности в данной сфере на базе Центра правового мониторинга на постоянной основе функционирует представительство Экспертного совета по защите прав бизнеса.

Только в текущем году прокуратурой области защищены права свыше 5,5 тысяч субъектов бизнеса. Прокуроры нацелены на решение системных проблемных вопросов бизнеса, в рамках исполнения поставленных Генеральным Прокурором РК задач.

Соответствующая работа по защите бизнеса также проводится заинтересованными органами согласно региональной Дорожной карте по поддержке предпринимательства.

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