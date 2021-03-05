Руслан Бекетаев назначен министром по экономике и финансовой политике ЕЭК

В его компетенцию войдут вопросы развития предпринимательской деятельности, финансовой политики, трудовой миграции и социальной защиты в Евразийском экономическом союзе.

Главы государств Евразийского экономического союза (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России) с 5 марта 2021 года назначили министром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бекетаева Руслана Бакытжановича, сообщает zakon.kz.

В компетенцию Руслана Бекетаева войдут вопросы развития предпринимательской деятельности, финансовой политики, трудовой миграции и социальной защиты в Евразийском экономическом союзе.

Он родился в 1975 году в Шымкене.

В 1996 году с отличием окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности экономист-бухгалтер; в 2011 году с отличием окончил Бристольский университет (Великобритания) по направлению "Экономика, финансы и менеджмент"; в 2011 году с отличием окончил Бизнес школу Оксфордского университета (Великобритания) по направлению "Финансовая стратегия"; в 2014 году – Казахский гуманитарно-юридический университет по направлению "Юриспруденция"; в 2019 году с отличием окончил Империал Колледж Лондона (Великобритания) по направлению Executive MBA (Магистр Бизнес – Администрирования).

Свою трудовую деятельность начал в 1996 году в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан, проработав от ведущего специалиста до заместителя директора департамента.

С 2001 по 2004 годы – заместитель начальника, начальник управления инспектирования на рынке ценных бумаг департамента финансового надзора Национального Банка Республики Казахстан. С 2004 по 2005 годы – начальник управления инспектирования за банками департамента надзора за банками Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан. С 2005 по 2010 годы служил в органах финансовой полиции: начальник отдела, начальник управления, заместитель начальника департамента экономических и финансовых преступлений Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан. С 2011 по 2012 годы – заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.С 2012 по 2014 годы – председатель Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. С 2014 по февраль 2021 года – вице-министр Министерства финансов Республики Казахстан.

Награжден государственными наградами: медалью "Ерен Енбегi ушiн" ("За трудовое отличие") в 2008 году, Орденом "Құрмет" ("Почет") в 2011 году, ведомственной наградой знаком "Отличник финансовой системы" в 2011 году.

С 5 марта 2021 года Решением Высшего Евразийского экономического совета назначен членом Коллегии (министром) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.

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