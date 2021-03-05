На юге Казахстана ожидается гроза 

Местами по стране сохраняются туман, гололед, метель.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 6 марта, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на юго-востоке республики ожидается погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, на севере республики порывы 23-28 м/с. На юге республики днем местами ожидается гроза, - сообщили в ведомстве.

В Акмолинской и Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра ночью на большей части, днем местами 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, днем – гололед, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Кызылординской, Мангыстауской, Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской, днем Жамбылской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области ночью местами ожидается туман, днем местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, усиление ветра в районе Жаланашколя 18-23 м/с.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

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