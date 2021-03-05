Как будут учиться школьники с 1 марта. Постановление санврача

Приложение zakon.kz
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Постановление вступает в силу с 00 часов 9 марта 2021 года.
Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов 5 марта подписал новое постановление, передает zakon.kz.
Так, разрешается в третьей четверти 2020-2021 учебного года:
Также говорится об ограничении деятельности социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зеленой" зоны в "желтую" или из "красной" зоны в "желтую"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой".
Кроме того, речь идет об изменении Алгоритма соблюдения санитарно-дезинфекционного режима в учреждениях пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы.
Ограничить все мероприятия, проводимые с участием осужденных, подозреваемых и обвиняемых за исключением вывода к следователю, адвокату и защитнику для проведения неотложных следственных действий с обязательным использованием ими масок или респираторов, резиновых перчаток и соблюдением дистанции не менее 2 метров между участниками следственных действий, - говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 00 часов 9 марта 2021 года.
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