Как женщины спасают жизни алматинцев

На примере одной больницы.

В преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта, корреспондент zakon.kz рассказывает о подвигах казахстанских женщин-медиков на благо страны.

Женский состав крупнейшей многопрофильной клиники республики –

Коллектив городской клинической больницы №7 Алматы на 80% состоит из женщин. Здесь работают 1504 представительницы прекрасного пола, среди них 201 врач, 696 медицинских сестер, младший персонал составляют 404 человека и 174 женщин и девушек трудятся в административно-хозяйственном блоке. В клинике 6 женщин врачей -отличников здравоохранения, нагрудным знаком "Мейірім" награждены 9 человек, а также сотрудницы отмечены юбилейными медалями, дипломами и благодарственными письмами.

Без женского участия, без добрых женских сердец и заботливых женских рук невозможно исцеление больных, невозможна медицина вообще. Но доктора не забывают и о своей роли матери, в больнице работает 11 обладательниц почетных подвесок "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

Заведующая консультативно-диагностическим центром ГКБ №7 Валентина Сон - кандидат медицинских наук, автор 19 научных статей, имеет 2 авторских свидетельства на изобретения.

Она является главным исследователем в научном гранте ВОЗ, в качестве эксперта участвует во внешнем аудите медицинских лабораторий по подготовке к аккредитации согласно национальных стандартов ISO 15189 и ISO 17025. При непосредственном участии Валентины Николаевны открыта лаборатория, оснащенная современным автоматическим оборудованием для бактериологических исследований. В период пандемии CОVID-19 активно участвовала в организации по новым алгоритмам тестирования пациентов и сотрудников больницы, - рассказала нам пресс-секретарь ГКБ №7 Жанар Жаканбаева.

Особых слов признательности за высочайший профессионализми благодарности за бесценный труд, любовь к профессии заслуживает заместитель главного врача по лечебной работе ГКБ №7 Алматы Жадыра Шерияздан. Она внедряет полученные знания по новым методам диагностики и лечения в повседневную клиническую практику. Имеет более 45 печатных работ, 1 патент. Перспективный специалист высокого уровня, врач по призванию, профессионал с неординарным мышлением, индивидуальным подходом к лечению каждого пациента, она буквально проживает полжизни на работе.

Про Жадыру Слямовну наряду с главным врачом ГКБ №7 можно смело говорить, что они из тех специалистов, кто отдает всего себя профессии, жертвуя свободным временем, полноценным сном, личными планами. У них почти не бывает выходных и праздничных дней, нормированного рабочего графика, полных отпусков, где-то они жертвуют своими семейными отношениями, их мозг работает в режиме постоянного включения. На ее счету огромное количество спасенных человеческих жизней. Пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди коллег и пациентов. – поведала Жанар Жаканбаева.

Женское сострадание и забота со стороны врачей вместе с профессиональной медицинской помощью помогают пациент быстрее выздоравливать.

Благодаря своей профессиональной грамотности, высокой культуре,трудолюбию, доброжелательности, симбиозу внешней и внутренней красоты врач-невролог высшей категории инсультного отделения №2 ГКБ №7 Найля Буйракулова заслужила уважение, авторитет и симпатию среди своих пациентов и коллег. Она служит ярчайшим примером для подражания молодым коллегам не только на профессиональном поприще, но и как любимая и счастливая жена, мама и бабушка 14 внуков. Мать- героиня, обладательница почетной медали "Күміс алқа".

Значительную роль в оказании медпомощи пациентам играют медицинские сестры. Сестры милосердия, сестрички, помощницы врачей – без них невозможно представить лечебный процесс.

Главная медсестра ГКБ №7 Ольга Золкина Ольга 40 лет в медицине. Начинала свой трудовой путь в качестве медицинской сестры, последние 6 работает Главной медсестрой в 7 горбольнице. Она не просто отличный специалист, обладающий качествами хорошего руководителя всвоей деятельности, но и просто замечательный человек, с прекрасным чувством юмора, позитивная, внимательная. Наставник молодых медсестер, активно участвует в общественной жизни больницы.

Ольга Николаевна - очень классная. Она требовательная и строгая в работе, но справедливая: если выполняешь свою работу правильно, то и поддержит по-матерински, похвалит и не пожалеет добрых, приятных слов; будут нарушения с твоей стороны – получишь по заслугам, но зато знаешь,- есть за что, - говорят о ней медсестры.

Ольга Николаевна обладает такими качествами как ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, работоспособность, отзывчивость, вежливость, умение организовать работу коллектива, способность находить общий язык с разными людьми.

Ну и, конечно же, нельзя оставить без внимания младший медперсонал – санитарок. Это героини невидимого фронта, которые отвечают за санитарное состояние в кабинетах, палатах, манипуляционных помещениях, перевязочных, санузлах. Одна из них - санитарка отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Базаркуль Ахметова работает в клинике с 2012 года.

Как говорит сама Базаркуль Ахметова, в работе она придерживается девиза "Делай как я, делай лучше, чем я". Для нее характерна высокая ответственность и добросовестность к порученному делу, вежливость, собранность, внимательность и добросовестность, дисциплинированность и трудолюбие. Пользуется большим уважением среди коллег, врачей, сотрудников больницы и пациентов, - поведала Жанар Жаканбаева.

Невозможно в одном материале рассказать обо всех женщинах-медиках, но даже по такому небольшому рассказу о некоторых сотрудницах только одной больницы можно сделать вывод, насколько важную и почетную миссию выполняют женщины-врачи в нашей стране, за что им низкий поклон.

Альберт Ахметов

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