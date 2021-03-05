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В Шымкенте продлили карантин

Фото: pixabay.com 5 марта 2021, 16:47

Ограничения будут действовать до 29 марта.

В Шымкенте продлен карантин до 29 марта, сообщает zakon.kz.

Главный санитарный врач города опубликовал новое постановление.

Продлить карантин и ограничительные меры на территории города с 00.00 часов 8 марта до 00.00 часов до 29 марта,- говорится в документе.

По данным Минздрава, Шымкент находится в "зеленой" зоне.

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