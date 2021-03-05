В Шымкенте продлили карантин

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Ограничения будут действовать до 29 марта.
В Шымкенте продлен карантин до 29 марта, сообщает zakon.kz.
Главный санитарный врач города опубликовал новое постановление.
Продлить карантин и ограничительные меры на территории города с 00.00 часов 8 марта до 00.00 часов до 29 марта,- говорится в документе.
По данным Минздрава, Шымкент находится в "зеленой" зоне.
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