Увольнение районного акима не связано с гибелью детей в Жанатасе

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Он уволился по собственному желанию.
В пресс-службе акима Жамбылской области прокоментировали освобождение от занимаемой должности акима Сарысуского района Бакытжана Жаксылыкова, сообщает zakon.kz.
В некоторых СМИ и социальных сетях освобождение от занимаемой должности связывают с гибелью пятерых детей при пожаре в Жанатасе.
Как сообщили в акимате, данные события никак не связаны друг с другом.
Решение об освобождении от должности принято согласно поданному заявлению Бакытжана Жаксылыкова.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!