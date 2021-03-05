Увольнение районного акима не связано с гибелью детей в Жанатасе

Он уволился по собственному желанию.

В пресс-службе акима Жамбылской области прокоментировали освобождение от занимаемой должности акима Сарысуского района Бакытжана Жаксылыкова, сообщает zakon.kz.

В некоторых СМИ и социальных сетях освобождение от занимаемой должности связывают с гибелью пятерых детей при пожаре в Жанатасе.

Как сообщили в акимате, данные события никак не связаны друг с другом.

Решение об освобождении от должности принято согласно поданному заявлению Бакытжана Жаксылыкова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!