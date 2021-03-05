Конгресс США спрогнозировал увеличение госдолга страны вдвое

Существенное повышение госдолга повысит риск бюджетного кризиса в будущем, подчеркивает Бюджетное управление Конгресса.

Госдолг США в отношении к ВВП в 2021 году будет максимальным со времен Второй мировой войны, а в следующие 30 лет увеличится вдвое, сообщает zakon.kz.

Такой прогноз сделало Бюджетное управление Конгресса (CBO).

Как ожидают в CBO, в этом году госдолг составит 102% ВВП, а к 2051 году вырастет до 202% ВВП на фоне роста расходов на здравоохранение, а также трат на обслуживание долговых обязательств.

Прогноз конгресса не учитывает предложенный президентом США Джо Байденом план по поддержке экономики, на который выделят из бюджета $1,9 трлн.

Существенное повышение госдолга повысит риск бюджетного кризиса в будущем, подчеркивает управление.

Риск бюджетного кризиса в краткосрочной перспективе является низким, отмечается в докладе. Дефицит бюджета страны, по оценкам CBO, в этом году снизится до 10,3 процента (с 14,9 процента ВВП в 2020 году), а в 2051 году он станет 13,3 процента. Средние темпы экономического роста США с 2021-го по 2051-й будут 1,8 процента в год, хотя до этого экономика страны росла в среднем на 3,1 процента.

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