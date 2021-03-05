Министр культуры и спорта не даст продать музыкальную школу в Алматы

Информация о продаже трех музыкальных школ в руки частников появилась 4 марта.

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова прокомментировала информацию о продаже трех музыкальных школ в Алматы. Об этом пишет "Литер", передает zakon.kz.

По информации издания, Раимкулова глубоко обеспокоена ситуацией, она разделяет чаяния и беспокойство родителей детей и сотрудников школ за их будущее.

В своем официальном письме на имя акима Алматы Бакытжана Сагинтаева министр подчеркнула, что 2 ноября 2020 года Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры", предусматривающий запрет по приватизации объектов культуры.

Глава V Послания Президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Доступное и качественное образование" гласит: "Нам необходимо решать вопрос всестороннего дошкольного развития детей".

Также Президент поручил открыть детские кружки, в связи с чем министр пообещала принять все меры, чтобы музыкальные школы не продали.

На данный момент со стороны Министерства культуры и спорта РК принимаются все необходимые меры для недопущения приватизации образовательных учреждений в сфере культуры и искусства в Алматы, - ответили на запрос редакции "Литер" в Минкультуры.

Информация о продаже трех музыкальных школ в руки частников появилась 4 марта. Родителей детей, обучающихся в Детской музыкальной школе №1, выступили против передачи учебного заведения в конкурентную среду. По их мнению, это может привести к разрушению сложившейся за долгие годы системы музыкального образования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!