На Берлинском кинофестивале вручили "Золотого медведя"

Первый этап Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра.

Главный приз международного Берлинского кинофестиваля присудили фильму румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно", сообщает zakon.kz.

Об этом говорится на сайте фестиваля.

Первый этап Берлинале проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в июне на втором этапе смотра.

Сатирическая картина "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" рассказывает об учительнице истории в престижной школе, чья карьера оказывается под угрозой после того, как в интернет попадает ролик интимного характера с ее участием. Проект создавался в период пандемии, поэтому все артисты в нем снимались в масках.

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