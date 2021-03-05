Суд обязал Навального выплатить 500 тысяч рублей "повару Путина"

Высказывания Навального, ставшие причиной иска, признаны порочащими, недостоверными и оскорбительными.

Люблинский суд Москвы обязал Алексея Навального выплатить в пользу бизнесмена Евгения Пригожина 500 тысяч рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает zakon.kz.

По решению суда иск удовлетворен частично. Высказывания Навального, ставшие причиной иска, признаны порочащими, недостоверными и оскорбительными. Ответчика обязали в течение 10 дней с момента вступления решения суда в силу удалить порочащие сведения и опубликовать опровержения на канале "Навальный Live" путем публикации резолютивной части решения. пресс-служба компании "Конкорд"

Ранее стало известно, что бизнесмен Евгений Пригожин подал иски к Алексею Навальному и его стороннице Любови Соболь после заявлений о поставках некачественных продуктов в детские сады и школы.

Пригожин потребовал опровергнуть соответствующие утверждения и взыскать с каждого по 5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

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