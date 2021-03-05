Дорога просела из-за порыва водопровода в Алматы

Восстановить дорожное полотно в проектном варианте по гарантийным обязательствам подрядчик планирует во вторник 9 марта.

Проседание дорожного покрытия на пересечении Толе би и Муратбаева в Алматы ликвидируют в течение двух часов. Об этом сообщили в Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития, передает zakon.kz.

Ремонтно-восстановительные работы ведет подрядная организация "АГС-пласт", выполнявшая в прошлом году перенос водопроводных сетей на этом участке, и аварийные бригады ГКП Алматы Су.

По предварительным данным, дорожное покрытие просело из-за подмыва грунта водой из давшего течь водопровода диаметром в 250 мм.

После откачки воды и устранения порыва промоину закроют специальным инертным материалом, что позволит полностью открыть движение автотранспорта по перекрестку, - сообщили в управлении.

Восстановить дорожное полотно в проектном варианте по гарантийным обязательствам подрядчик планирует во вторник 9 марта.

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