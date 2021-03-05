Зеленский лишил Саакашвили должности

В указе Зеленского не сказано, почему его решили исключить.

Президент Украины Владимир Зеленский вывел Михаила Саакашвили из Координационного совета по градостроительству. Вместо него теперь будет другой чиновник, сообщает zakon.kz.

Официальный указ опубликован на сайте президента.

В указе Зеленского не сказано, почему его решили исключить.

Вместо него президент Зеленский включил в Координационный совет эксперта Исполнительного комитета реформ в Украине Георгия Цхакая.

В документе указано, что Цхакая займет пост по собственному желанию. Сейчас он входит в Исполнительный комитет реформ, которым руководит Саакашвили. Ранее он работал в налогово-таможенной службе Грузии.

Саакашвили работал в совете по вопросам градостроительства с конца 2020 года.

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