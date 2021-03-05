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Казахстанец взял "серебро" на международном турнире по дзюдо

Фото: Platon.Asia 5 марта 2021, 20:45

Схватка продлилась все основное время. Японский спортсмен смог провести прием, заработать балл.

В Ташкенте в рамках мирового турнира серии Grand Slam состоялся финал в весовой категории до 60 килограммов, сообщает zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, золотую медаль разыгрывали казахстанец Елдос Сметов и японец Рюдзю Нагаяма.

Схватка продлилась все основное время. Японский спортсмен смог провести прием, заработать балл. Рюдзю удержал в итоге свое преимущество, оставив Сметова с серебряной медалью.

До 60 килограммов:

  1. Рюдзю Нагаяма (Япония);
  2. Елдос Сметов (Казахстан);
  3. Лука Мхедзе (Франция); Кемран Нуриллаев (Узбекистан).

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