Казахстанец взял "серебро" на международном турнире по дзюдо

Схватка продлилась все основное время. Японский спортсмен смог провести прием, заработать балл.

В Ташкенте в рамках мирового турнира серии Grand Slam состоялся финал в весовой категории до 60 килограммов, сообщает zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, золотую медаль разыгрывали казахстанец Елдос Сметов и японец Рюдзю Нагаяма.

Схватка продлилась все основное время. Японский спортсмен смог провести прием, заработать балл. Рюдзю удержал в итоге свое преимущество, оставив Сметова с серебряной медалью.

До 60 килограммов:

Рюдзю Нагаяма (Япония); Елдос Сметов (Казахстан); Лука Мхедзе (Франция); Кемран Нуриллаев (Узбекистан).

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