Казахстанец взял "серебро" на международном турнире по дзюдо

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Схватка продлилась все основное время. Японский спортсмен смог провести прием, заработать балл.
В Ташкенте в рамках мирового турнира серии Grand Slam состоялся финал в весовой категории до 60 килограммов, сообщает zakon.kz.
Как передает Olympic.kz, золотую медаль разыгрывали казахстанец Елдос Сметов и японец Рюдзю Нагаяма.
Схватка продлилась все основное время. Японский спортсмен смог провести прием, заработать балл. Рюдзю удержал в итоге свое преимущество, оставив Сметова с серебряной медалью.
До 60 килограммов:
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