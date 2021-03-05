Цена нефти Brent превысила $69 за баррель впервые с января 2020 года

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 3,55% — до $69,11 за баррель.

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,58% и достигла 69,13 долларов за баррель, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Последний раз цена нефти Brent находилась выше $69 за баррель в январе прошлого года.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 3,55% — до $69,11 за баррель.

Нефтяные котировки растут третью торговую сессию подряд, накануне сырье подорожало более чем на 4% на новостях от ОПЕК+. Альянс решил не наращивать добычу в апреле, в то время как аналитики ожидали общей прибавки на полмиллиона баррелей в сутки.

Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что цены на нефть могут дорасти до 70 долларов за баррель на фоне решения ОПЕК+, принятого 4 марта.

Рынок ожидал сокращения добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но этого не произошло, что вызвало роста спроса на нефть и ее стоимости.

Вчера, 4 марта цена нефти Brent поднялась выше 67 долларов за баррель.

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