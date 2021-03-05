Казахстан и Россия обсудили вопросы военного сотрудничества

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Руководители оборонных ведомств стран обсудили график предстоящих совместных учений.
Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев провел телефонные переговоры со своим российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу, сообщает zakon.kz.
Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, график предстоящих совместных учений, а также взаимодействие в военно-технической сфере. пресс-служба министерства обороны РК
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