Иммунитет сильнее – специалист объяснил, почему женщины реже болеют

Иммунитет бывает двух видов: приобретенный и врожденный, - Александр Мясников.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что женский гормон эстроген снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Благодаря этому гормону в целом у женщин иммунитет сильнее, чем у мужчин, сообщает zakon.kz.

В эфире канала "Россия 1", он объяснил, что иммунитет бывает двух видов: приобретенный и врожденный.

Коронавирус, чтобы проникнуть в легкие, должен за что-то зацепиться. Вирус не живет сам по себе, ему обязательно нужна клетка. И он проникает через рецепторы, которые у мужчин находятся в большем количестве, чем у женщин. У детей эти рецепторов практически нет, поэтому они реже болеют. У афроамериканцев и азиатов их больше, поэтому они болеют чаще. Пол и гормоны здесь ни при чем. Александр Мясников

Также доктор упомянул врожденный иммунитет, с которым мы рождаемся и который впитываем с молоком матери. Человек способен его "натренировать", и хорошим помощником в этом является бодрость, прекрасное настроение, умение веселиться и видеть мир в ярком свете.

Если женщина грустная и депрессивная – ей никакой эстроген не поможет. Лучший помощник иммунитета – позитивный настрой. Александр Мясников

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