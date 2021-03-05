"Сарыарка" уступила "Горняку" в домашнем матче

Итог игры - 1:2.

Карагандинская "Сарыарка" уступила дома рудненскому "Горняку", сообщает zakon.kz.

Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Казахстана.

Итог игры - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Шайбы:

1:0 — 10:31 Михайлов (Писарев, Безруков). В равенстве 1:1 — 18:25 Сошников (Харькин, Воронин). В большинстве 1:2 — 29:00 Горожанинов (Демьянов, Щанкин). В равенстве Вратари: Бояркин — Скрынников.

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