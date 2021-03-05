Пять автобусов сгорели на месторождении "Тенгиз"

Спустя полтора часа пожар был локализован и ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Пять пассажирских автобусов сгорели в одном из вахтовых городков на месторождении "Тенгиз", передает zakon.kz.

Портал "Мой ГОРОД" приводит сообщение представителя компании ССЕР Орака Бисембиева.

Огонь практически сразу перекинулся на стоявшие рядом четыре автобуса. В ликвидации пожара приняли участие три единицы пожарной техники компании "Тенгизшевройл" и 30 человек, в числе которых бойцы противопожарной службы и работники компании. Орак Бисембиев

Спустя полтора часа пожар был локализован и ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, но огонь уничтожил все пять автобусов.

Причины выясняем. Думаю, завтра, сможем дать комментарий - почему произошло возгорание, - сказал представитель CCEP.

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