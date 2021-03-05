В Японии поставили телефонную будку для общения с умершими родственниками

Сейчас в Японии вспоминают жертв "Великого землетрясения". Оно произошло 11 марта 2011 года и унесло тысячи жизней.

Житель Японии Итару Сасаки, потерявший супругу во время землетрясения 2011 года, установил в пригороде Токио телефонную будку для общения с усопшими, сообщает zakon.kz.

Изобретение получило название "телефон ветра", передает Swissinfo.

Сейчас в Японии вспоминают жертв "Великого землетрясения". Оно произошло 11 марта 2011 года и унесло тысячи жизней.

По "телефону ветра" люди звонят умершим на номера их мобильных и разговаривают с ними как с живыми – прощаются или рассказывают об изменениях в своей жизни или других новостях. Это сделано для того, чтобы люди могли себя успокоить.

Есть семьи, которые хотели бы сказать что-нибудь на прощание, если бы знали, что больше не смогут поговорить. Итару Сасаки

К будке теперь съезжаются тысячи людей со всей Японии. Его используют не только выжившие после цунами, но и люди, потерявшие родственников при других обстоятельствах. По словам Сасаки, телефоном также заинтересовались в Великобритании и Польше – там могут построить такие будки для того, чтобы люди могли звонить умершим из-за коронавируса родным.

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