Огромный астероид приблизился к Земле на минимальное расстояние

Апофис знаменит тем, что вызвал панику в 2004-м. Когда параметры его движения определили, оказалось, что попасть на Землю он может с вероятностью 1,5-2 процента. Это очень много, учитывая его размеры. доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт.

5 марта 2021 года, к нашей планете на минимальное за восемь лет расстояние подлетит крупный астероид Апофис (99942 Apophis), обнаруженный в 2004 году специалистами обсерватории Китт-Пик в Аризоне (США), сообщает zakon.kz.

Как объяснил ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт, изучение астероида позволит подсчитать вероятность и дату его столкновения с Землей, передает РИА "Новости".

Названное тело относится к группе атонов — околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внутренней стороны. Своё имя 99942 Apophis получил в честь древнеегипетского бога Апопа, огромного змея, олицетворяющего мрак и зло.

По оценкам, астероид имеет в поперечнике около 325–340 метров. Последствия столкновения такого тела с Землей будут нести катастрофический характер.

Апофис знаменит тем, что вызвал панику в 2004-м. Когда параметры его движения определили с помощью оптических телескопов, оказалось, что попасть на Землю он может с вероятностью 1,5-2 процента. Это очень много, учитывая его размеры — около 350 метров в поперечнике. А значит, масса — порядка 70-80 миллионов тонн. В случае столкновения последствия были бы чудовищные. Поэтому выделили финансовые ресурсы, чтобы уточнить параметры его орбиты и ожидаемое время катастрофы, если она действительно случится. Это позволило создать целую сеть для слежения за такими астероидами. научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт

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