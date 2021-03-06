Еврокомиссия разрешила ЕС приобретать российскую вакцину

Европейский регулятор начал экспертизу российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Страны Евросоюза в праве покупать вакцины у тех производителей, с которыми Еврокомиссия не ведет официальные переговоры, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер, передает ТАСС.

Страны – члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин. Эрик Мамер

Мамер отметил, что "позиция ЕК заключается в том, что общеевропейская стратегия утверждена для того, чтобы гарантировать доступ всем государствам союза к вакцинам, чтобы вакцинировать всех граждан ЕС.

Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон, говоря о намерении ряда европейских стран в индивидуальном порядке осуществлять закупку доз российской или китайской вакцины от COVID-19, призвал к солидарности на европейском уровне.

На сегодняшний день Еврокомиссия заключила шесть контрактов на предзаказ 2,6 миллиарда доз вакцин с западными компаниями, из которых на данный момент свои вакцины в ЕС лицензировали компании Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Все они уже начали поставки в страны Евросоюза.

В четверг, 4 марта, европейский регулятор начал экспертизу российской вакцины от коронавируса "Спутник V". EMA проверит препарат на соответствие стандартам ЕС.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, одобрение вакцины "Спутник V" в ЕС позволит привить российским препаратом 50 миллионов европейцев. При этом вакцинация "Суптником V" может начаться уже в июне 2021 года, уверен глава фонда.

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