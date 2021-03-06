Четыре трупа обнаружили в Атырауской области

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Четыре человека погибли в Махамбетском районе Атырауской области, передает zakon.kz.

Сообщение от районного отдела полиции поступило в пожарную часть №11 5 марта в 18:33.

Тела обнаружили в одном из домов по улице Салыкова в населенном пункте Ақтоғай.

По прибытию на место вызова сотрудниками отдела ЧС Махамбетского района установлено, что на месте скончались мужчины 1974 и 1991 годов рождения, женщина 1977 года рождения и девочка 2016 года рождения.

На месте происшествия работают сотрудники районного отдела ЧС и полиции.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Подробности будут сообщены дополнительно после выяснения обстоятельств. группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

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