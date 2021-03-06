К Земле приближается астероид размером с самолет

К Земле приближаются астероиды размером с дом и самолет.

К Земле в пятницу, 5 марта, приблизится астероид размером с пассажирский самолет, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL.

Согласно расчетам, представленным на сайте, ближайшее расстояние астероида 2021 CF8 до Земли составит 4,4 миллиона километров. Небесное тело приблизилось к Земле на расстояние в 4,4 млн километров на скорости 11,8 км/с или 42 000 км/ч.

В этот день мимо Земли также пролетит второй астероид. Астероид 2021 CN3 размером в 19 метров в диаметре находится еще ближе к нашей планете: на расстоянии в 4,3 млн километров.

В следующие три дня мимо Земли также пролетят еще три астероида. Самый крупный из них 2021 EB имеет в диаметре 43 метра и будет находиться от нашей планеты на расстоянии 2,7 миллиона километров.

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