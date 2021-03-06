В 95 километрах от Алматы произошло землетрясение

Магнитуда MPV 4.9.

Утром 6 марта в 95 км на юг от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

6 марта 2021г. в 7:13 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 95 км на юг от г. Алматы на территории Кыргызстана. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.7.Магнитуда MPV 4.9.Координаты эпицентра 42.73° с.ш. 77.89° в.д.Глубина 5 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!