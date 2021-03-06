Диетолог перечислила самые вредные для женской красоты продукты

Врач предупредила, что мясо жирных сортов, полуфабрикаты и колбасные изделия с повышенным содержанием жира следует серьезно ограничивать в женском рационе.

Набор лишнего веса может быть опасным и грозить развитием гинекологических заболеваний, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Чтобы такого не произошло, необходимо избегать продуктов, богатых насыщенными жирами.

Врач из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова предупредила, что мясо жирных сортов, полуфабрикаты и колбасные изделия с повышенным содержанием жира следует серьезно ограничивать в женском рационе. Она отметила необходимость следить за калорийностью пищи, чтобы избежать серьезных заболеваний.

Также женщинам не рекомендуют употреблять больше 40-50 граммов простых углеводов в сутки. По словам Кругловой, слишком большое потребление сахаров негативно влияет на синтез коллагена. Это сильно отражается на здоровье кожи. Диетолог рекомендует воздержаться от сладостей и йогуртов с фруктовыми наполнителями.

Такие вредные продукты надо заменять здоровой пищей. Хорошо на женский организм влияют орехи и растительные масла, поскольку они изобилуют витамином E, нужным для обновления кожных клеток.

Кроме этого, в рацион питания необходимо внести продукты, богатые пищевыми волокнами. К ним относятся овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб и листовая зелень. Конечно, жиры необходимы для функционирования организма, однако получать их лучше всего из морепродуктов и жирных сортов рыбы. Такие продукты имеют в себе жирные кислоты омега-3, которые оберегают сердечную систему от болезней сосудов и сердца.

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