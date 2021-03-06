За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах РК

За прошедшие сутки зарегистрировано 832 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 832 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 217 299 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 25580(+136),
- в городе Алматы - 25670(+135),
- в ВКО - 22266(+50),
- в Атырауской области - 17345(+44),
- в Павлодарской области - 18007(+75),
- в Карагандинской области - 15661(+40),
- в Акмолинской области - 13969(+59),
- в ЗКО – 13331(+69),
- в СКО - 12514(+28),
- в Костанайской области - 12674(+57),
- в Алматинской области - 11127(+51),
- в городе Шымкент - 6275(+13),
- в Жамбылской области - 6021(+19),
- в Туркестанской области - 4320(+9),
- в Мангистауской области - 4271(+7),
- в Актюбинской области - 4371(+35),
- в Кызылординской области - 3897(+5).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 742 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 89,
- в городе Алматы - 42,
- в городе Шымкент - 3,
- в Акмолинской области - 81,
- в Актюбинской области - 16,
- в Алматинской области - 27,
- в Атырауской области - 17,
- в ВКО - 27,
- в Жамбылской области - 11,
- в ЗКО - 105,
- в Карагандинской области - 53,
- в Костанайской области - 89,
- в Кызылординской области - 9,
- в Мангистауской области - 8,
- в Павлодарской области - 89,
- в СКО - 69,
- в Туркестанской области - 1.
- Всего в стране выздоровели – 201 182 человека от COVID-19.
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