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За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах РК

Фото: zakon.kz. 6 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 832 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 832 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 217 299 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 25580(+136),
  • в городе Алматы - 25670(+135),
  • в ВКО - 22266(+50),
  • в Атырауской области - 17345(+44),
  • в Павлодарской области - 18007(+75),
  • в Карагандинской области - 15661(+40),
  • в Акмолинской области - 13969(+59),
  • в ЗКО – 13331(+69),
  • в СКО - 12514(+28),
  • в Костанайской области - 12674(+57),
  • в Алматинской области - 11127(+51),
  • в городе Шымкент - 6275(+13),
  • в Жамбылской области - 6021(+19),
  • в Туркестанской области - 4320(+9),
  • в Мангистауской области - 4271(+7),
  • в Актюбинской области - 4371(+35),
  • в Кызылординской области - 3897(+5).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 742 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 89,
  • в городе Алматы - 42,
  • в городе Шымкент - 3,
  • в Акмолинской области - 81,
  • в Актюбинской области - 16,
  • в Алматинской области - 27,
  • в Атырауской области - 17,
  • в ВКО - 27,
  • в Жамбылской области - 11,
  • в ЗКО - 105,
  • в Карагандинской области - 53,
  • в Костанайской области - 89,
  • в Кызылординской области - 9,
  • в Мангистауской области - 8,
  • в Павлодарской области - 89,
  • в СКО - 69,
  • в Туркестанской области - 1.
  • Всего в стране выздоровели – 201 182 человека от COVID-19.

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