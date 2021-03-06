За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах РК

За прошедшие сутки зарегистрировано 832 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 832 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 217 299 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 25580(+136),

в городе Алматы - 25670(+135),

в ВКО - 22266(+50),

в Атырауской области - 17345(+44),

в Павлодарской области - 18007(+75),

в Карагандинской области - 15661(+40),

в Акмолинской области - 13969(+59),

в ЗКО – 13331(+69),

в СКО - 12514(+28),

в Костанайской области - 12674(+57),

в Алматинской области - 11127(+51),

в городе Шымкент - 6275(+13),

в Жамбылской области - 6021(+19),

в Туркестанской области - 4320(+9),

в Мангистауской области - 4271(+7),

в Актюбинской области - 4371(+35),

в Кызылординской области - 3897(+5).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 742 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 89,

в городе Алматы - 42,

в городе Шымкент - 3,

в Акмолинской области - 81,

в Актюбинской области - 16,

в Алматинской области - 27,

в Атырауской области - 17,

в ВКО - 27,

в Жамбылской области - 11,

в ЗКО - 105,

в Карагандинской области - 53,

в Костанайской области - 89,

в Кызылординской области - 9,

в Мангистауской области - 8,

в Павлодарской области - 89,

в СКО - 69,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 201 182 человека от COVID-19.

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