О паводковой ситуации в Алматы рассказали в ДЧС

Как сообщает ДЧС, паводкоопасная обстановка в городе под контролем.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы рассказали о паводковой ситуации в городе, сообщает zakon.kz.

В Алматы подведены итоги учений РКШУ "Көктем 2021" :

Всего в рамках учений в городе очищено 9 км. русел рек и каналов, вывезено более 200 кубометров мусора, проведены дноуглубительные работы русла реки "Каргалы" протяженностью более 1600 метров.

Военнослужащие воинской части 28237 МЧС РК очистили от снега и наледи под мостом проспекта Райымбека, кроме того проведена работа по обрезке дикорастущих кустарников в русле реки, протяженностью более 500 метров.

На учениях были задействованы боле 200 человек и 50 единиц техники служб гражданской защиты, аварийно-спасательных формирований МЧС РК.

Проведенные работы не допустят ледяных зажоров, а также угрозу подтопления 57 частным жилым домам, с общим количеством проживающего населения более 130 человек.

В городе, для своевременного реагирования, приведены в готовность группировка сил и средств в количестве 5247 человек личного состава, 776 единиц техники различного назначения, 26 плавательных средств, 92 мотопомп и 99 единиц автономных электростанций.

В текущем году Департаментом на учет взято 17 паводкоопасных участков. Силы и средства гражданской защиты при прогнозе сильных дождей, на данные участки будут выставлены заранее!

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