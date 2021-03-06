HRW: Проект новой Конституции КР подрывает нормы о правах человека

По словам экспертов, нынешний проект Конституции не отражает высокой планки стандартов прав человека, о стремлении к которой заявляют власти Кыргызстана.

В Кыргызстане внесенный в парламент 9 февраля 2021 года проект новой Конституции подрывает нормы о правах человека и ослабляет баланс сдержек и противовесов, необходимый для предотвращения злоупотребления властью, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch, призвав власти Кыргызстана отозвать проблемный проект главного закона страны.

Как отмечают правозащитники, анонсированные президентом Садыром Жапаровым, сроки предполагают ограниченное обсуждение проекта и парламентские дебаты до вынесения его на общенациональный референдум 11 апреля.

Действующий временный состав парламента должен отложить его рассмотрение до избрания нового, чтобы процесс конституционной реформы был максимально совещательным и обеспечивал учет мнений всех сторон.

Нынешний проект Конституции не отражает высокой планки стандартов прав человека, о стремлении к которой заявляют власти Кыргызстана. Кыргызстану следует уделить подготовке Основного закона столько времени, сколько необходимо, чтобы он обеспечивал гарантии прав каждого, как предусмотрено международными стандартами. исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Сыйнат Султаналиева

По мнению Human Rights Watch, содержащиеся в проекте положения о роли исполнительной и законодательной власти размывают существующую систему сдержек и противовесов. Статья 70 наделяет президента полномочиями, которые прежде были исключительной прерогативой парламента. В частности, теперь президент сможет не только отклонять принятые законопроекты, но и сам вносить новые.

Статьи 76-79 позволяют президенту косвенно прекращать действие депутатских мандатов, хотя для уточнения процедуры потребуется принятие отдельного закона. Заручившись поддержкой большинства, президент сможет лишать депутата иммунитета от уголовного преследования, что создает предпосылки для политического давления на тех законодателей, которые критикуют правящую партию или президента.

Предполагается также передать от парламента президенту полномочия по назначению членов правительства, назначению и увольнению судей, генерального прокурора, председателя Центробанка и главы Счетной палаты.

Президент также получает право назначать и увольнять половину состава Центральной избирательной комиссии, тем самым подрывая независимость данного органа от исполнительной власти.

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