Дорога заблокирована легковыми машинами, все они выехали на закрытые трассы, несмотря на предупреждения службы ЧС.

Пятого марта 150 фур застряли на дороге из-за бурана в Акмолинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Дорога заблокирована легковыми машинами, все они выехали на закрытые трассы, несмотря на предупреждения службы ЧС.

По данным МЧС, из-за непогоды 5 марта были закрыты более 130 дорог республиканского и областного значения в восьми регионах страны.

Алматы вчера завалило снегом. Тяжести не выдержали деревья. Были повреждены четыре машины. А жителям Актюбинской области пришлось самим чистить девятикилометровую дорогу, чтобы попасть из села в город на работу.

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