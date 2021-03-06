11 лет в ожидании зарплаты. Строители лыжных трамплинов в Алматы не получили деньги 

Данный вопрос находится на контроле Бакытжана Сагинтаева.

Строители лыжных трамплинов в Алматы, которые возводились еще к зимним Азиатским играм 2011 года, до сих пор не получили деньги за свою работу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

По словам сотрудников подрядных организаций, с их работодателями не рассчитался акимат города.

В 2010 году у акимата города Алматы не было денег в бюджете, они не могли дальше оплачивать. Они дали нам гарантийное письмо, чтобы мы на свои средства продолжали строительство, - рассказал работник подрядной организации Абдирзак Байболатов.

В акимате в ответ сообщили, что вопрос находится на контроле Бакытжана Сагинтаева. Когда пять лет назад работники подрядных организаций обратились за помощью, сумма долга была около 240 млн тенге. 200 млн выплатили.

Составили график погашения задолженности. Порядка 40 человек в списке числятся. До августа мы планируем погасить эту задолженность. На сегодняшний день подписываются меморандумы с организациями, которые планируют погасить задолженность, - сказал заместитель руководителя Управления комфортной городской среды города Улан Оналбаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!