Вошедший в историю гимнастики казахстанец рассказал, как придумал свой элемент

Сложность трюка в том, что нужно перейти на противоположную часть коня в одно движение.

Нариману Курбанову всего 23 года, но он уже вошел в историю спортивной гимнастики: придумал элемент в упражнениях на коне, который был назван в его честь, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Ее он придумал три года назад во время подготовки к соревнованиям. Отец спортсмена, который по совместительству является его тренером, заметил, что сын необычным способом переставляет руки, крутясь на коне.

Я ему сказал: "Сын, а ты можешь через две ручки поставить?". Он попробовал и говорит, что надо немного потренироваться, но возможно. Я говорю, пробуй. Он начал пробовать этот элемент и через месяц он его сделал. На чемпионате мира в Монреале ему засчитали этот элемент и присвоили звание этого элемента "Курбанов", - вспоминает старший тренер города по спортивной гимнастике Хусанжан Курбанов.

Сложность трюка в том, что нужно перейти на противоположную часть коня в одно движение. Сделать это непросто, и Нариману на исполнение задумки потребовалось полгода усиленных тренировок.

В 2017 году на чемпионате мира в Монреале я заявил свой элемент. Сначала отправил его в Международную федерацию гимнастики, они одобрили его, и на чемпионате мира уже я показал его во время исполнения комбинации. Его подтвердили и в правила внесли, - рассказывает Нариман Курбанов.

Новый элемент поразил судей и принес Курбанову победу на этапе Кубка мира. Исполнение этой комбинации под силу лишь нескольким спортсменам на планете, и только высоким. Средний рост гимнастов - около 165 см, рост Наримана – 182.

Мой элемент "The Kurbanov" повторяли мои друзья из России. Присылали видео с исполнением два человека. Видел, как делают американцы мой элемент. Но это только на тренировках, на соревнованиях никто не исполнял такое, - рассказал он.

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