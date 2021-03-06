Опубликовано постановление главного санврача Мангистауской области

Постановление вступает в силу 9 марта.

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

В третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается:

обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;

с 1 марта 2021 года обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно;

обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс – 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);

Разрешено посещение особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуалах и организованных групп не более 15 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров, - говорится в постановлении.

Также разрешено проведение поминок (с полнотой до 30%, не более 50 человек) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Постановление вступает в силу 9 марта.

С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.

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