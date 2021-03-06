В Актобе школьники изобрели "умное" окно после выпадения детей

Конструкция снаряжена специальными датчиками.

Актюбинские школьники изобрели "умное" окно. Конструкция снаряжена специальными датчиками. И должна обезопасить детей от выпадения, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Принцип работы "умного" окна прост: в стекла встраиваются специальные ультразвуковые датчики, которые реагируют на приближение ребенка и закрывают замок. Открыть его можно только после введения пароля.

Непосредственно рядом со стеклом, на самом окне будут стоять наши датчики, и они будут на расстоянии 70-ти сантиметров, это типичный подоконник в типичном жилом доме. Они будут находиться специально низко, потому что дети у нас низкие. И как только он начинает залезать, датчик, скорее всего, обнаружит либо его голову, либо руку и при открытом окне он банально его закроет, - рассказал школьник Айкен Алтай.

На создание "умного" окна школьников вынудила печальная статистика. Ежегодно в стране из окон выпадают десятки малышей. По словам спасателей, все происходит потому, что родители не уделяют должного внимания безопасности своих чад.

Юные изобретатели уже получили авторские права на свою разработку. Дальше подростки хотят запатентовать "умное" окно. Они планируют, что безопасную конструкцию будут устанавливать не только в домах, но и в школах и детских садах.

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