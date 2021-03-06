Льва в машине засняли в Караганде: комментарий Минэкологии

Инцидент со львом в машине в Караганде прокомментировали в

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов прокомментировали инцидент с фотографиями льва, выглядывающего из окна машины в Караганде, сообщает zakon.kz.

Лев прокатился по улицам Караганды

Наши специалисты из областной инспекции по животному миру разобрались по этому вопросу. Выяснилось, что это лев из местного контактного зоопарка, но разрешения на его перевозку на заднем сиденье машины не было. По данному факту инспектора написали заявление в ДВД для проведения соответствующей проверки. директор департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева

Она также отметила, что деятельность контактных зоопарков должна быть в Казахстане остановлена, так как это приводит к таким последствиям, как на данном нашумевшем фото. Что создает определенные риски как для животных, так и для людей....

Вообще, в целом в последнее время в стране участились случаи с содержанием диких животных в домашних условиях. Мне кажется, это уже за гранью разумного. Диким животным не место в домах людей, согласны? - подчеркнула она.

Она отметила, что это жестоко по отношению к ним и, как минимум, опасно для окружающих. Пришло время законодательно предотвращать такие факты.

В отношении людей, содержащих у себя таких экзотических животных, а также тех, кто создает условия для этого, нужно определить строгую меру ответственности. Подобные факты мы как министерство намерены всесторонне изучать и пресекать, - подытожила Самал Ибраева.

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