Какая погода ожидает казахстанцев в воскресенье

Ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 7 марта, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на востоке республики ожидается погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, на северо-западе и севере республики порывы 23-28 м/с.

В Костанайской, Актюбинской областях ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23 м/с, местами метель, туман, гололед.

В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем усилится ветер 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с, местами ожидаются метель, туман, гололед.

В Павлодарской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, утром и днем гололед.

В Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидается туман.

В Алакольском районе Алматинской области усилится ветер 16-21 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 8°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -1°, облачно.

Прогноз погоды на 7 марта.

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