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Ранее она занимала должность акима района "Астана" города Актобе.
Дарига Исмагамбетова назначена заместителем акима Актобе, сообщает zakon.kz.
Ранее она занимала должность акима района "Астана" города Актобе.
Исмагамбетова Дарига родилась 7 февраля 1975 года в Актюбинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Актюбинский университет "Дуние"
Специальность "Педагогика и психология"
Трудовой стаж:
· Лаборант Калиновской средней школы Кобдинского района (1992);
· Педагог Калиновской средней школы Кобдинского района (1992-1997);
· Заместитель директора по воспитательной работе, директор средней школы № 15 города Актобе (1997-2006);
· Первый заместитель НДП "Нур Отан" города Актобе (2006-2010);
· Заместитель начальника управления образования Актюбинской области (2010-2012);
· Руководитель управления по вопросам молодежной политики Актюбинской области (09.2012-01.2017);
· Первый заместитель председателя Актюбинского областного филиала партии "Нұр Отан" (01.2017-12.2019)
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