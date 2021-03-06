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Кучу костей животных нашли вдоль дороги в Алматинской области

Фото: instagram.com/taldykor... 6 марта 2021, 16:30

Полиция устанавливает личность правонарушителя.

В Алматинской области неизвестные разбросали вдоль дороги кости животных, передает zakon.kz.

По факту выброса костей крупного рогатого скота вдоль дороги в направлении Умтылского сельского округа участковыми инспекторами отдела местной полицейской службы был осуществлен выезд на место, где информация нашло свое подтверждение. Данное обращение зарегистрировано в Управлении полиции Карасайского района. В данный момент проводится комплекс мер, направленных на установление личности правонарушителя. пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

В ведомстве отметили, что после установления лица, совершившего данное правонарушение, будет возбуждено административное производство по ст. 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов).

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