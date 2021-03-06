Крокодил полностью проглотил восьмилетнего мальчика на глазах у его отца

Рептилию нашли на следующий день всего в 100 метрах от места нападения.

В Индонезии 26-футовый (около восьми метров) крокодил целиком проглотил восьмилетнего ребенка на глазах его отца, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, трагедия произошла в провинции Восточный Калимантан 3 марта. Мальчик рыбачил вместе с отцом на берегу реки, когда рептилия внезапно набросилась на ребенка и начала утаскивать его в воду. Отец поплыл за крокодилом и начал бить его кулаком, надеясь спасти своего сына, но рептилия проглотила мальчика целиком.

По данным Merdeka, крокодила нашли на следующий день всего в 100 метрах от места нападения. Рептилию вскрыли и вырезали безжизненное тело мальчика из ее желудка.

Отмечается, что это уже второй подобный случай за последние несколько недель.

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