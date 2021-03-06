Сколько заведений Караганды получили специальный QR-код

В пилоте проекта участвуют 11 объектов бизнеса.

В Караганде с 1 марта началась реализация пилотного проекта Ashyq, передает zakon.kz.

По данным МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане, на сегодняшний день пилот охватил районы имени Казыбек би и Октябрьский.

Как сообщается, в пилоте проекта участвуют 11 объектов бизнеса: один боулинг-клуб, два фитнес-клуба и восемь компьютерных клубов. Все они получили специальный QR-код.

Субъекты предпринимательства, участвующие в реализации пилотного проекта Ashyq в Караганде, должны обеспечить допуск посетителей при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя.

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